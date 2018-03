Expo Anne Frank laat diepe indruk na bij scholieren 29 maart 2018

02u26 0 Tienen De tentoonstelling 'Anne Frank-Laat me mezelf zijn' is een groot succes. Sinds de opening half februari staan er al meer dan 2.200 bezoekers op de teller.

"We hadden zo'n volkstoeloop niet durven verwachten", zegt Paul Govaers, voorzitter van serviceclub Lions Tienen, die samen met de stad deze expo op poten zet. Al 1.581 scholieren brachten een bezoek aan de tentoonstelling. Studenten van de UCLL gidsten hen door het leven van Anne Frank tijdens de Jodenvervolging en maakten een link naar de huidige situatie in de wereld.





2.300 scholieren

"We horen en merken dat de leerlingen aandachtig en geïnteresseerd tegenover het aangrijpende verhaal staan", aldus Paul Govaers. "We zijn verheugd dat we ons steentje kunnen bijdragen tot het beter leren kennen en doorgronden van deze gruwelijke geschiedenis. We verwachten dat er in totaal zo'n 2.300 scholieren zullen langskomen."





Ook de volwassenen die de tentoonstelling bezochten, zijn meer dan enthousiast, zo blijkt uit het gastenboek. Tijdens de nocturnes en in het weekend mocht de tentoonstelling voorlopig 640 nieuwsgierigen verwelkomen. De expo is nog te bezoeken tot en met zondag 29 april bij de Erfgoedsite Tienen/Z.O.E.T., Grote Markt 6 in Tienen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. (VDT)