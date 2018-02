Ex-uitbater Korenbloem (41) komt om in brand VOLGENS PARKET GAAT HET OM BRANDSTICHTING KRISTIEN BOLLEN

02u25 0 Tienen In de Processieweg in Hakendover bij Tienen is rond half zes gisterenmorgen brand uitgebroken boven het voormalige café de Korenbloem. Daarbij is de 41-jarige Bart Cosyns, de voormalige uitbater die nog boven het café woonde, omgekomen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de brand is aangestoken en de voormalige uitbater zich van het leven benam. De zaak was sinds vorig jaar in faling en zou binnenkort verkocht worden.

Toevallige passanten merkten de brand op en sloegen alarm. De brandweer snelde ter plaatse, maar de vlammen sloegen toen al door het dak. De brandweermannen waren druk in de weer, al was er voor het pand zelf nog weinig hoop. Ze konden echter wel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de aanpalende woningen. Uit voorzorg liet de politie wel enkele woningen ontruimen. "Iets na vijven hoorden we vreemd lawaai, toen mijn man ging kijken wat er aan de hand was, zag hij vuur en belde de politie, maar die waren blijkbaar al op de hoogte en hulpdiensten waren onderweg. Even later vroeg politie ons om de woning te verlaten, de kans bestond immers dat de vlammen zouden overslaan. Vanop straat keken we met lede ogen toe hoe het pand in de vlammen opging... Triest dat Bart zelf ook is omgekomen. Ook al had hij wat problemen, het was een vriendelijke man."





Bart Cosyns was eerst aan de slag in de IT-sector, maar kwam via een vriend in Hakendover terecht. Hij vond het wel een aangenaam dorp, en besloot enkele jaren geleden, toen het historische café leegstond, het pand te kopen en er opnieuw een café te beginnen.





Begrip in dorp

De Korenbloem is werkelijk een begrip in Hakendover. Het café was jarenlang het centrum van het verenigingsleven. Al rond 1900 speelde de toneel- en zangmaatschappij met dezelfde naam er al. Heel wat verenigingen kregen er onderdak; van de fanfare en kvlv tot een visclub en nog zoveel meer.





In faling

Bart maakte van het café weer een dorpscafe, waar verenigingen welkom waren, maar er ook aan de jeugd werd gedacht: een echt bruin café. Vorig jaar, net na de paasdagen, sloot de man de deuren. Het cafe ging in faling en het pand met de grote zaal zou binnenkort verkocht worden. Bart zou dus ook uit het appartement boven het café moeten. Volgens het parket gaat het wel degelijk om brandstichting. De denkpiste is dus dat hij het pand in brand stak en zich dan van het leven benam. Labo, wetsdokter en branddeskundige kwamen ter plaatse, maar door instortingsgevaar was het pand niet overal te betreden. Politie en parket onderzoeken de zaak verder.





Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.