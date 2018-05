Ex-schepen Marc Soens (64) overleden NA ROB JACQUEMYN VERLIEST HAGELAND OPNIEUW GEËNGAGEERD POLITICUS VANESSA DEKEYZER

30 mei 2018

02u29 1 Tienen Na Rob Jacquemyn in Scherpenheuvel-Zichem, verliest het Hageland opnieuw een voormalig schepen: Marc Soens. Hij overleed maandagavond op amper 64-jarige leeftijd in Oostende, waar hij sinds een jaar woonde. Marc was actief als Tiens schepen van onder meer Milieu en Landbouw, voorzitter van sp.a en provincieraadslid.

Een grijze figuur in de politiek kan je Marc Soens zeker niet noemen. Hij gooide zich vol overgave in de strijd voor zijn principes. "Hij had zeker goede ideeën", zegt voormalig sp.a-collega Patrick Grootjans. "Alleen miste hij vaak wat geduld, omdat je in de politiek niet zo snel tot de realisatie ervan kan overgaan. Maar hij was een zeer intelligent man, een gulle gastheer en een formidabel goede en oprechte dokter."





"Marc was mentaal eeuwig jong, out of the box denkend en hij ging ervoor zowel op privégebied, in de geneeskunde als in de politiek", reageert dokter Hans Decoster, die Marc in het RZ Tienen leerde kennen. Dat was ook heel duidelijk op menig gemeenteraadszitting, waar hij nooit een blad voor de mond nam. Soens was sinds 1994 politiek actief bij sp.a, waarvan hij tot 2000 voorzitter was. Van 2001 tot mei vorig jaar was hij gemeenteraadslid, waarvan zes jaar schepen tussen 2007 en 2012.





Gezondheid speelde een belangrijke rol in het leven van Marc. Zo was hij zelf zeer sportief ingesteld, maar ook de gezondheid van de Tienenaar lag hem nauw aan het hart. Zo liet hij in 2007 al fijnstofmetingen aan de scholen uitvoeren om de problematiek aan te kaarten. Hij hielp zo ook mee aan het autoluw maken van de Tiense binnenstad en de introductie van een fietspremie voor scholieren. Ook dieren droeg hij een warm hart toe. Zo realiseerde hij een eerste hondenloopweide in het Tiense.





Tong uitgestoken

Na de verkiezingen van 2012 werd Soens niet herverkozen tot schepen. Hij betreurde dat, maar zei vooral teleurgesteld te zijn door zijn eigen partijgenoten, die niet geloofden in zijn 'programma met een groene tint'. Begin 2013 verliet hij sp.a om te zetelen als onafhankelijke in de gemeenteraad en een nieuwe partij, de Partij van de Inwoners, op te richten. Bij de grote besparingsronde in 2015 trok Soens hard van leer tegen het beleid in de stad, waarbij hij zelfs zijn tong uitstak naar de meerderheid. Ook over de onbestuurbaarheid en de nieuwe meerderheidsvorming had hij een uitgesproken mening. "Na de onbestuurbaarheid stuurde hij me een korte mail: 'politiek is hard'", reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Naar mijn mening was Soens een politicus met een oprecht engagement, hij was graag gezien en erg geliefd bij zijn patiënten."





Na een hele periode van afwezigheid op de gemeenteraad nam Soens in april 2017 ontslag in de gemeenteraad. Hij verhuisde naar Mariakerke (Oostende). Daar overleed hij maandagavond om een nog niet gekende reden.





"We zijn volop bezig met het regelen van de begrafenis", aldus de schoonmoeder van Marc. "De kinderen willen om privacyredenen niet verder communiceren."





