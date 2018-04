Eva's komen naar Oorbeek 05 april 2018

Sinds de verdwijning van Voorwaarts Oorbeek, kwamen de jeugdploegen van KVK nog trainen op de terreinen aan de Begijnenstraat in Oorbeek. "Door de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld in het Bergéstadion kan de KVK jeugd daar nu terecht. Vanaf 1 juni komen wij met de Eva's in Oorbeek voetballen", aldus Wouter Lissens, voorzitter van de Eva's. Dus weer een echte voetbalploeg in Oorbeek.





Het gaat om een gemeenschappelijk plan tussen Damesvoetbalclub Eva's Tienen en KVK Tienen Jeugd binnen het T-Soccer City project. KVK Tienen verhuurt de terreinen door aan de Eva's. " In de nieuwe infrastructuur zal Eva's Tienen beschikken over drie heraangelegde voetbalterreinen en zes ruime kleedkamers. De site is ook voorzien van een kantine met mooi terras en een groot parkeerterrein. Het gaat om een eigen initiatief van de clubs zelf", aldus Wouter Lissens en Peter Denruyter van KVK Jeugd. Voor de Eva's, die Kumtich verlaten, wordt het een belangrijke stap. "In Kumtich was er één terrein voor zeven ploegen. Dat veld is altijd kapot gespeeld. We willen onze dames in optimale omstandigheden laten voetballen. Steeds meer meisjes vinden immers hun weg naar het damesvoetbal", besluit Lissens. "We zien dat er bij KVK Tienen sowieso bij de jongste ploegjes ook een toestroom van meisjes is. Samenspelen met de jongens is een meerwaarde maar op een bepaald moment moet je wel een splitsing doorvoeren. Samen werken met één van de oudste damesclubs in België was een logische stap", aldus Peter Denruyter. (HCH)