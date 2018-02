Europees parlementslid Hilde Vautmans bezoekt Citrique Belge 28 februari 2018

02u25 0 Tienen Met de 100ste verjaardag van Citrique Belge in het vooruitzicht, bracht Europees parlementslid Hilde Vautmans een bezoek aan de citroenfabrikant.

"Citrique Belge heeft me laten kennismaken met haar focus op milieuduurzaamheid door bijvoorbeeld een efficiënter energiegebruik, maar ook een lagere uitstoot en het hergebruik van water. Hun bijkomende inzet op innovatie en bijproducten is uiterst vooruitstrevend. Dit bezoek heeft me geleerd dat de belangrijkste uitdaging de verlenging van de EU antidumping maatregelen is", aldus Vautmans.





Bij de stemming in januari in het Europees parlement dreigde melasse voorbestemd te worden voor gebruik in het maken van biodiesel. Dit zou als gevolg hebben dat er een schaarste van dit product gecreëerd wordt en de prijs gevoelig verhoogt.





Voeding

"Melasse is een van de basisproducten voor de aanmaak van citroenzuur", zegt directeur van Citrique, Hans De Backer. "We moeten er blijvend voor zorgen dat landbouwproducten hoofdzakelijk gebruikt worden voor voeding. Het kan niet dat deze een schaarste worden omdat men ze wil gebruiken in hernieuwbare energie. Daarom ben ik tevreden met de beslissing van Europees parlement."





(VDT)