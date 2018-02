European Disability Card voortaan geldig in Tienen 19 februari 2018

02u24 2 Tienen 'Ongelijkheid verminderen' is een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waartoe de stad Tienen zich geëngageerd heeft. In dat kader wordt de European Disability Card nu ook aanvaard bij de stadsdiensten in Tienen. Bedoeling van zo'n kaart is de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen.

"In Tienen kan men er voordelen mee bekomen die gelijkaardig zijn aan de bestaande provinciale begeleiderspas", zegt schepen van Integratie en Gelijke Kansen, Ine Tombeur (N-VA). "Voor de programmatie van CC de Kruisboog en de activiteiten van de bibliotheek houdt dit in dat de begeleider van een persoon met een handicap gratis toegang krijgt. Ook in zwembad De Blyckaert en de Tiense musea is dit het geval. Hiermee zijn de Tiense vrijetijdsdiensten bij de eerste lichting dienstverleners die deze pas aanvaarden."





Meer info vind je op de website www.eudisabilitycard.be.





(VDT)