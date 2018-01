Esperantovereniging houdt het voor bekeken 23 januari 2018

02u24 0 Tienen Esperantovereniging La Hirundo is officieel gestopt als feitelijke vereniging. Toch blijven de Esperantisten nog samenkomen in de hoop dat iemand in de toekomst de fakkel overneemt.

"We zijn vorig jaar officieel gestopt, omdat er nog weinig belangstelling was en er geen cursisten meer waren. We vierden vorig jaar ook ons 25-jarig bestaan, maar dat betekent dat iedereen die er van bij de start bij was ook niet meer zo jong is. We hadden nog één jong bestuurslid, namelijk Cindy Bullens, en alleen kan ze dit ook niet verderzetten", aldus voorzitter Bert Boon. "We hebben de eerste Zamenhofprijs uitgereikt aan de Scouts 214 met Johan Doperé, en de laatste prijs aan het scoutsmuseum in Leuven met directeur Johan Doperé. De cirkel was rond. We hebben onze gelden overgemaakt aan het scoutsmuseum en aan een goed doel in Benin, een school opgericht door een Esperantist."





Toch hebben ze nog één derde van hun geld behouden. "Als er iemand op de idee komt om de vereniging over te nemen, of met een nieuwe te starten in de toekomst, zullen wij hen financieel steunen. We blijven ook lid van de cultuurraad en we zullen met onze groep nog regelmatig samenkomen voor een wandeling of om gewoon iets te gaan drinken." (HCH)