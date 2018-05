Escape rooms vinden weg naar stad BREAKOUT TIENEN OPENT DRIE POP-UPS IN OUD COLLEGE VANESSA DEKEYZER

26 mei 2018

02u45 0 Tienen Het Oud College in Tienen wordt vanaf deze zomer een bruisend centrum voor allerlei initiatieven en pop-ups. Een van deze nieuwe initiatieven is Breakout Tienen, een uniek concept met drie pop-up escape rooms voor al wie van een beetje uitdaging houdt. "De afgelopen jaren is de populariteit sterk toegenomen", merken initiatiefnemers Brecht Marsoul en Sean Reniers.

Sinds enkele jaren zijn escape rooms een hype in België. Het zijn kamers waarin je je laat opsluiten met een paar vrienden of collega's. Als team moet je aanwijzingen vinden en raadsels oplossen om de code te kraken en uit de kamer te ontsnappen. "In en rond het Tiense zijn er nog geen escape rooms. De dichtstbijzijnde zijn die in Leuven", stellen ingenieur Sean, ook bekend als Tiens Blokken-kampioen, en financieel consultant Brecht vast.





Sean en Brecht zijn in het dagelijkse leven collega's bij Vanparijs Engineers in Hoegaarden. "Het combineren van onze ervaring met bedrijfsvoering en eerdere activiteiten in de entertainmentsector lijkt ons een troef voor het slagen van dit project. Bovendien is dit een ideale kans om deze populaire hype voor het eerst naar Tienen te brengen", aldus het duo.





Bijzondere sfeer

De ouderwetse en verlaten gebouwen van het Oud College ademen een bijzondere sfeer die perfect samengaat met het concept van een escape room. "Een van de escape rooms zal, hoe kan het ook anders, rond het thema 'School' draaien. Daarnaast wordt er een dubbele escape room ingericht, twee identieke kamers waar twee groepen tegen elkaar kunnen strijden voor de snelste ontsnapping."





Tot 18 personen

Brecht en Sean zien heel wat mogelijkheden. "Onze escape rooms zijn geschikt voor groepen vanaf 12 jaar en zijn een boeiende uitstap voor studenten, bedrijven, verenigingen, jeugdbewegingen en gezinnen uit de regio. Dankzij onze drie kamers kunnen we bovendien ook grotere groepen tot 18 personen tegelijk laten spelen, ideaal voor teambuildings maar ook een leuk idee voor bijvoorbeeld een vrijgezellenavond."





In de trendy ingerichte ontvangstruimte kunnen de bezoekers genieten van een drankje en een kleine versnapering na het spelen. Breakout Tienen zal bovendien ook arrangementen aanbieden in samenwerking met de aanwezige horecazaken in het Oud College.





Meer informatie is te vinden op www.breakout-tienen.be of op de Facebookpagina van Breakout Escape Room Tienen. De opening vindt plaats 15 juni.