Eric Pardon mag niet langer op straat verschijnen met zijn uilen Vanessa Dekeyzer

18 december 2018

18u44 5 Tienen “Met veel spijt en verslagenheid moet ik meedelen dat u voortaan geen uilen meer zult zien in het stadsbeeld van Tienen.” Dat postte de Tiense ‘uilenman’ Eric Pardon op Facebook. “De wijkagent is me vandaag komen melden dat ik volgens de recente Vlaamse wetgeving niet langer met mijn uilen op straat mag wandelen. Waar houden ze zich hier in dit land mee bezig zeg!”

In juni vorig jaar betoogde Eric op het Heldenplein in Tienen nog tegen een nakend verbod om met roofvogels in het openbaar te verschijnen. Maar die actie haalde dus niets uit, want het verbod is vandaag een feit. “Zoals elke morgen ging ik vandaag de deur uit met een van mijn uilen. Van de tien die ik er heb, gaan er zeven dagelijks mee wandelen en dat al dertien jaar lang. Nooit heb ik iets aan de hand gehad. Nooit heeft een van mijn uilen iemand kwaad gedaan!”

Tijdens de wandeling vandaag kwam Eric de wijkagent tegen en die had een ontnuchterende boodschap. “Ik kreeg te horen dat ik voortaan mijn uilen maar moet binnenhouden. Kan je dat geloven? Ik doe toch niets verkeerd. Het is niet zo dat ik circus speel met deze dieren. Ze moeten geen trucjes doen of zo. Ik wil de mensen enkel iets bijleren over de uilen, want ik merk vandaag dat er nog bitter weinig over deze fascinerende dieren geweten is.”

Aangebonden huisvesting, waarbij beide poten worden vastgemaakt aan de stok waarop ze rusten, is enkel nog toegelaten in zeer uitzonderlijke omstandigheden en voorstellingen met roofvogels worden beperkt tot professionele demonstraties, tentoonstellingen en educatieve en culturele evenementen. Het zal dus niet meer toegelaten zijn roofvogels te gebruiken om een braderij of schoolfeest op te leuken. “Ik heb nochtans een demonstratie in de school van Hakendover op de agenda staan komende vrijdag. Die staat al lang gepland en ik ga die ook doen”, zegt Eric vastberaden.

Eric krijgt op Facebook heel wat steunbetuigingen. “Heel veel mensen appreciëren de aanwezigheid van de uilen op straat. Dat bleek vorig weekend nog eens duidelijk toen ik op de kerstmarkt stond met enkele uilen. Er stond een file aan te schuiven om eens te komen kijken en de diertjes te aaien.”

Eric is niet van plan om zijn uilen weg te doen. Minister Weyts eist nu wel dat de roofvogelverblijven zich in de openlucht bevinden. Verblijven in woonkamers of schuren worden dus verboden. En dat vormt een probleem voor Eric. “Een van de uilen woont op de zolder. Die heeft daar veel ruimte om rond te fladderen en voelt zich daar gelukkig. Geen minister moet mij komen zeggen wat ik mijn huis mag doen of niet. En mensen die de uilen willen komen bewonderen, zijn steeds welkom bij mij thuis.”

De Tiense Milieuadviesraad lanceerde eerder ook al een voorstel om niet langer op openbare plaatsen te paraderen met roofvogels of uilen in gevangenschap. De raad wilde een verbod door de stad opgelegd zien. Maar het is Vlaanderen geweest dat nu met zo’n verbod komt. “Dit werd al enige tijd aangekondigd en berust op concreet onderzoek en regelgeving betreffende dierenwelzijn. Als schepen van Dierenwelzijn ben ik blij dat er eindelijk duidelijkheid is”, besluit Ine Tombeur (N-VA).