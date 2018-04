Er beweegt wat in de horeca van Tienen GEMOR OVER VROEGE SLUITINGSUREN, LOF VOOR NIEUWE ZAKEN VANESSA DEKEYZER

12 april 2018

02u47 0 Tienen Een delegatie van Horeca Oost-Brabant heeft gisteren haar 100ste lid, broodjesbar Pipas aan de Waaiberg, in de bloemetjes gezet. Een feestelijke gebeurtenis, ware het niet dat op sociale media de klachten over de vroege sluitingsuren van de horeca steeds luider klinken.

"Tienen is zo dood als een pier na 20 uur", klinkt het op sociale media. Vooral tijdens weekdagen sluiten de horecazaken al vrij vroeg de deuren. "Dat is een beetje typisch aan deze stad", reageert Carole Moers, die zelf jarenlang een horecazaak onder het hotel uitbaatte. "Eens het avondeten gepasseerd is, gaan de meeste mensen naar huis, althans op weekdagen toch. Daarna open blijven, is wat personeel betreft veel te kostelijk. Maar er zijn in Tienen ook wel wat cafés, die later op de avond nog open zijn."





Keuken van toen

Het is zeker niet allemaal kommer en kwel in Tienen, benadrukt Carole. "Er zijn heel wat nieuwe horecazaken bijgekomen het laatste jaar en niet de minsten. Denken we maar aan Melchior en The Gatsby. Het aanbod op culinair gebied is in onze stad intussen ruim en origineel, zoals het zopas geopende restaurant Grand-Mère, dat uitpakt met de keuken van toen."





Het Tiense centrum telt wel nog wat lege plekken, zoals op de Grote Markt, waar drie panden - Zanata, Eclips en Al Parma - al geruime tijd leeg staan. "Dat heeft vooral te maken met de hoge huurprijzen die gevraagd worden", zegt bestuurslid Miel Mattheus.





Vijftig kelners nodig

"Op die manier geraken die panden niet snel ingevuld natuurlijk. We proberen met Horeca Oost-Brabant ook actief mee te zoeken naar invulling van vacatures in de horeca, zoals in Tienen bijvoorbeeld voor de uitbating van Z.O.E.T., het cafetaria van het nieuwe bezoekerscentrum van de stad, of zoals in Landen voor de uitbating van de cafetaria-brasserie in domein 't Park. In onze horecakrant hebben we beide vacatures opvallend gepubliceerd."





Het vacatureaanbod in de horeca in Oost-Brabant is momenteel groot. "Vandaar dat we van start gaan met een opleiding voor kelner", zegt Miel Mattheus. "Daar zijn er zeker vijftig van nodig momenteel. Wie zich voor de opleiding al kandidaat wil stellen, kan mailen naar feestzalen.vogelzang@gmail.com. Verder hebben we ook een convenant afgesloten met het onderwijs, dat horecaopleidingen aanbiedt, om zo verder de leemte in het horecapersoneel stilaan op te kunnen vullen."