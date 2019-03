Ensembles op donderdagconcert Christian Hennuy

12 maart 2019

Op donderdag 14 maart van 19.30 uur tot 21 uur organiseert de afdeling podiumkunsten van de ART-academie in de Bachzaal aan de Grote Markt 3 in Tienen, een concert ‘Let’s play Together!’ Grote en kleine ensembles van leraar Ronny Roofthooft zijn haarfijn op mekaar afgestemd. Zij brengen een gevarieerd programma voor jong en oud. De toegang is gratis.