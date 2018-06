En hop, deze kunnen veilig de lucht in PASTOOR SYLVESTER WIJDT VLIEGTUIGEN DE WOUW EN ULM TOM VAN DE WEYER

18 juni 2018

02u34 0 Tienen Francisca, de beschermheilige van de piloten, waakt weer over vliegclubs De Wouw en ULM Goetsenhoven. Met dank aan pastoor Sylvester Mpia Bokoma, die de toestellen zaterdag kwam wijden.

"Ik ben het gewoon om auto's en huizen te wijden", lacht pastoor Sylvester. "Onlangs heb ik zelfs paarden gewijd in Hakendover, maar vliegtuigen zijn ook voor mij een nieuwe ervaring." De geestelijke was op uitnodiging van de twee vliegclubs afgezakt naar het vliegveld van Goetsenhoven, waar hij na een gezamenlijk gebed de hele landingsbaan afging en zo'n twintig zwevers en propellervliegtuigjes zegende.





Het moet meteen ook de eerste keer zijn dat een priester met wijwater aan de slag ging op het voormalige militaire vliegveld, dat sinds 1931 ook de thuisbasis is van De Wouw. "Aalmoezenier Vanslembrouck ging destijds wel de missen voor in de kapel", zegt voorzitter Theo Stockmans. "Maar voor zover wij weten, is hier in al die jaren nooit een vliegtuigwijding geweest. Dit is dus een primeur in ons bestaan."





"We doen dit eigenlijk om het vliegveld te ontsluiten voor het publiek", pikt organisator Mattijs Cuppens in. "Veel mensen denken nog steeds ten onrechte dat dit verboden terrein is. Vandaag (zaterdag, red.) hebben we onze vluchten speciaal geschrapt zodat iedereen terecht zou kunnen op de startbaan, en de toestellen eens van dichtbij zou kunnen bekijken."





Minder vluchten

En dat PR-luik is belangrijk. Want sinds de nieuwe club ULM Goetsenhoven zich twee jaar geleden vestigde in de hangars van de luchtcadetten, begon de buurt te vrezen voor overlast. De club bracht immers veertig ultralichte motorvaartuigen (ULM's) mee. Het actiecomité Leefbaar Zuidrand Tienen diende verschillende klachten in bij de gemeente. De clubs hebben wel een nieuwe milieuvergunning tot 2027 gekregen, maar daar hebben ze zelf beroep tegen aangetekend. Het aantal vluchten per jaar van ULM Goetsenhoven werd immers teruggeschroefd van 1.148 naar 950 per jaar. De Wouw mag nog 2.750 keer opstijgen in plaats van 3.000 keer. "We mogen enkel nog in de weekends vliegen", aldus Wim Mellaerts van ULM Goetsenhoven. "En dat is funest voor onze 'touch and go', onze belangrijke trainingsvluchten."





Overlast indijken

Intussen hebben de clubs wel heel wat inspanningen geleverd om de geluidsoverlast in te dijken. "Op onze sleper hebben we een propeller met vier bladen gemonteerd", klinkt het. "Een geluidsdemper dringt het lawaai met nog eens negen decibel terug. En in samenspraak met het buurtcomité hebben we onze landingsroute op vierhonderd meter gebracht, waar dat vroeger driehonderd meter was."





Uiteindelijk woonden zo'n tweehonderd geïnteresseerden de ceremonie afgelopen weekend bij. "Zolang er een compromis gesloten wordt tussen de clubs en de omgeving, kan de goede vrede bewaard worden", zegt buurtbewoner Bruno Buelens. "Dit vliegveld hoort bij het erfgoed van Goetsenhoven. We kunnen ons geen zomer indenken zonder zwevers in de blauwe lucht."