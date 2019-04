En de Zon fietst door de hemel Christian Hennuy

07 april 2019

Op vrijdag 26 april van 20 tot 22 uur is er in de stadsbibliotheek aan de Grote Markt 3 een voordracht ‘En de Zon fietst door de hemel’ uit het gelijknamige boek van Karel Sergen en Frank Deboosere met beeld en muziek. Dichter Karel Sergen maakte gedichten op basis van weerberichten van Frank Deboosere. Onder muzikale begeleiding van Rudi Thomassen brengt de dichter, samen met Mieke Ransschaert, een voordracht van typische gedichten voor elke maand. De foto’s die getoond worden, zijn van Frank Deboosere zelf. De aanwezigen luisteren ook naar een interview dat journalist Ivan De Vadder had met beide heren. Deze voorstelling wordt georganiseerd in het kader van Wereldboekendag 2019. De toegang is gratis, maar liefst op voorhand inschrijven in de bib, 016/ 80. 56. 70 , bibliotheek@tienen.be of www.tienen.be/