Elise Berge (7), renster van RSC haalt podiumplaats in Frankrijk 12 april 2018

Elise Berge (7) werd derde op de Internationale skeelerwedstrijd Trophee des 3 Pistes. Deze wedstrijd loopt over drie dagen in achtereenvolgens Pibrac, Valence d'Agen en Gujan Mestras. Aan de wedstrijd namen 739 renners in diverse categorieën over de hele wereld deel. Elise werd derde na een Columbiaanse renster en een meisje uit Spanje. De trainingen van het trainersteam onder leiding van Wendy Vallons werpen duidelijk hun vruchten af.





Ook op andere nationale en internationale skeelerwedstrijden scoren de Tiense competitierijders goed. Wie wil aansluiten bij deze club of hen aan het werk wil zien, is welkom op de skeelerwedstrijd van 15 april op het Houtemveld in Tienen.





(VDT)