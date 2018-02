Elektriciteitskasten krijgen bestickering 22 februari 2018

'Alles wat grijs is, kleur geven', het is een van de tien werkpunten die binnen het participatietraject van 'De Tien' door de Tienenaars naar voren geschoven werden. De stad Tienen maakt er concreet werk van met het streetartproject van de Academie Regio Tienen. Na de muurschildering van een grasmachine op de gevel van de bib, wordt nu ook een dertigtal grijze elektriciteitskasten artistiek aangekleed met afbeeldingen van de leerlingen en oud-leerlingen van de Academie.





De eerste stickers werden gisteren aangebracht op de Grote Markt, Veemarkt en Kalkmarkt. "Over smaak en kleur valt te discussiëren, maar opvallen in het straatbeeld zullen ze zeker", stelt schepen van Kunstonderwijs Wim Bergé (CD&V). (VDT)