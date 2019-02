Electro tsunami op Suikerrock Christian Hennuy

18 februari 2019

Verwacht je aan een electro tsunami op zaterdag 27 juli in Tienen. Suikerrock kondigt namelijk de komst aan van The Prodigy en Goose. The Prodigy zijn de pioniers van de electro dance. Al sinds de prille ninetees, veroveren ze podia over de hele wereld, ongenadig, snel en hyperactief. Met een nieuw album ‘No Tourists’ onder de arm, staat de band van Liam Howlett op de Grote Markt deze zomer. Het Belgische Goose pionierde zo ook eerst in eigen land met een unieke sound, en een energieke podiumperformance. Goose werd heel erg sant in eigen land, maar slaagde er na hun tweede album ‘Sinrise’ vrij snel in de Europese buitengrenzen op te zoeken. Ze bouwden een gigantische live-reputatie op. Met ‘Goosenonstop’ hebben ze zichzelf anno 2019 heruitgevonden. Weg zijn de gitaren en het podium staat nu helemaal vol met keyboards en computers. Dagtickets voor zaterdag 27 juli, alsook combitickets en drinks/food tickets zijn onmiddellijk beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster.