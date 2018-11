Eindejaarstentoonstelling in ART10 Christian Hennuy

23 november 2018

14u28 1

De eindejaarstentoonstelling bij ART10 die loopt van vrijdag 23 november tot zaterdag 29 december, aan de Peperstraat 12, brengt het werk van 15 deelnemers: Agnes De Roost met schilderijen, Armand Kinnard met mixed media, Brenda Meys met beelden, Chris Engels met beelden, Gin Van Neerom met kalligrafie, Goedele De Mey met schilderijen, Greet Heeren met schilderijen en juwelen, Jean-Louis Vandecauter met schilderijen, Liliane Dieu met schilderijen, Marife met keramiek, Marleen Peeterman met meubelrestyling en decoratieobjecten, Mia Van Houtven met keramiek, Nele Schildermans met keramiek, Patrick Scheir met schilderijen en Roland Menten met beelden in composiet. De tentoonstelling is open op vrijdagen van 13.30 uur tot 17 uur en op zaterdagen van 10 tot 17.30 uur. Info en reservatie: 0473 /68. 19. 58 of info@art10.be