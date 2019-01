Einde langste bietencampagne ooit Christian Hennuy

28 januari 2019

In de nacht van dinsdag op woensdag komen de laatste suikerbieten binnen in de Tiense suikerfabriek. Om 6 uur ’s ochtends moet alles binnen zijn en op woensdag 30 januari tegen 18 uur moet alles verwerkt zijn. De Tiense suikerfabriek zal dan een campagne van 134 dagen gehad hebben, want het startschot werd gegeven op 19 september. De jongste jaren loopt de campagne wel meestal tot begin januari, maar nog niet zo lang geleden was alles geklonken voor Kerstmis of Nieuwjaar. Wel wordt volgend jaar weer een gewone campagne verwacht. “Volgend jaar zullen er na overleg iets minder bieten uitgezaaid worden en we streven naar een campagne van 120 dagen, tot in de eerste helft van januari. Het was dit jaar geen topjaar voor suikerbieten, maar ze hebben toch goed stand gehouden tijdens de droge zomerperiode”, zegt Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken.

Volgens cijfers van het KBIVB zou de gemiddelde suikerrijkheid dit jaar boven de 18% liggen en de opbrengst zou schommelen rond 80 ton bieten per hectare. Er zijn evenwel veel regionale verschillen. De Tiense fabriek verwerkte tijdens de suikerbietencampagne meer dan 13.000 ton suikerbieten per dag. Tijdens de campagne waren er 250 personeelsleden actief.