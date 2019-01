Eigenaars sociale woningen Park Passionisten zijn de vele gebreken beu Vanessa Dekeyzer

22 januari 2019

14u17 0 Tienen De bewoners van de nieuwe sociale koopwoningen-en koopappartementen in de woonwijk Park Passionisten klagen over de vele aanhoudende gebreken aan hun woningen. “Het gaat van verluchtingsroostertjes die stuk waren bij aankoop van de woning en binnendeuren die niet sluiten tot nu recentelijk een kapotte afloop van het dak”, klinkt het.

“Van bij de aankoop waren er plekken en krassen op de wasbak van de keuken en afdrukken van glazen die met geen enkel product te verwijderen zijn”, zegt een van de eigenaars. “Er zit een elektriciteitskastje in de tuin vlak onder het gras waarvan we vermoeden dat dit zeker dieper zou moeten zitten en het regende binnen in het tuinhuisje. Dat laatste euvel hebben we intussen zelf kunnen herstellen, net als nog enkele andere mankementen. Maar wij zijn dat geklus in een woning van amper één jaar oud meer dan beu.”

Op de syndicusvergadering van september mochten de bewoners-eigenaars alle mankementen opschrijven voor de appartementen opgeleverd zouden worden. “Tot op heden werd daar geen gevolg aan gegeven”, klinkt het. “Er werd ook altijd beloofd dat het park in orde gezet zou worden. Zo ging er een speeltuintje komen, een waterpartij, een wandelpad en wat bomen, maar daar is tot op vandaag geen werk van gemaakt. Het enige groen zijn de dennenboompjes voor de woningen, die dan nog niet eens groen zijn, want ze werden tijdens de warmste dagen van vorige zomer geplant. We houden ons hart bovendien vast voor het onkruid dat weelderig zal groeien op het grote grasplein en op het gecreëerde wandelpad achter de woningen.”

De bewoners klagen ook over de gebrekkige communicatie. “Mijn dakgoot is al een hele tijd stuk en ik heb dit mankement meteen, begin december, doorgegeven aan de syndicus, maar tot op vandaag wacht ik op een herstel. De muur dreigt te barsten met dit vriesweer en de kans op vorming van schimmel is groot. Ik heb ook al gewag gemaakt van mijn luidruchtige onderburen, maar ook daarover is er geen communicatie. Ik kwam hier wonen omdat ik dacht dat het hier een mooi project zou worden in een oase van rust en stilte, maar van dat idee moet ik helaas terugkomen.”

“En het sociaal aspect is hier ook ver te zoeken”, zegt een bewoonster. “De gemeenschappelijke kost was aanvankelijk ingeschat op 20 à 25 euro. Dat mag je maal vier doen. Er is ook amper parking voorhanden. De plaatsen op de bovengrondse parking vooraan de site staat heel vaak volledig vol met wagens, die hier niet moeten staan. We kunnen gebruik maken van de ondergrondse parking achteraan de site, maar dat kost ons 30 euro per maand, werd ons gezegd. Alleen waren ze vergeten te zeggen dat daar nog eens btw moest bovenop komen.”

“Het is inderdaad zo als wij verhuren aan ‘buitenstaanders’ wij BTW dienen aan te rekenen. Een staanplaats op een ondergrondse parking in een stadsomgeving voor 30 euro plus btw lijkt ons toch niet overdreven”, reageert Patricia Booten, directeur van sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ. “De omgevingsaanleg heeft omwille van het faillissement van Casters en omwille van budgettaire redenen bij de VMSW wat vertraging opgelopen, maar het park zal wel degelijk aangelegd worden en deze aanleg zal zelfs eerdaags van start gaan. Wat betreft de klachten die aan de syndicus zijn doorgegeven, hier hebben wij uiteraard als huisvestingsmaatschappij niets mee te maken. De syndicus is aangeduid door de algemene vergadering van de eigenaars van de appartementen.”