Eetdag voor Senn Christian Hennuy

13 maart 2019

In het teken van de actie ‘Alles voor Senn’ wordt op zondag 17 maart, van 11.30 uur tot 20 uur, in zaal Centrum, aan de Keibergstraat 54 in Kumtich een eetdag georganiseerd ten voordele van ‘Alles voor Senn’.

In juni 2017 kon het geluk niet op voor Elke Janssens en Tom Luckermans uit Hoegaarden want hun eerste kindje werd geboren. De nachtmerrie begon in december 2017 toen Senn, RSV kreeg, een virale infectie. “Ons kindje kreeg op de afdeling pediatrie in Gasthuisberg een hartinfarct met hersenschade tot gevolg. Wij willen nu nieuwe, maar dure therapieën opstarten, maar die kosten veel geld en worden niet terugbetaald. Vandaar dat we de actie ‘Alles voor Senn’ opgestart hebben”, aldus Elke. Er werd al een Comedy-avond georganiseerd en er was een stand op de kerstmarkt in Hoegaarden. Nu volgt de eetdag in Kumtich. Voor 15 euro kan men kiezen uit friet met stofvlees, met vol-au-vent of vegetarische spaghetti. Er is een kindermenu voor 9 euro. Opgelet plaatsen beperkt. Reserveren kan via allesvoorsenn@gmail.com.