Eerste sneeuwvlokjes bereiken het Hageland Kristien Bollen

22 januari 2019

12u12 0

Net voor de middag bereikte ons de eerste sneeuwvlokjes.... Hoewel, niet echt ‘vlokken’, maar eerder wat lichte poedersneeuw. Het ziet er dus niet meteen naar uit dat het landschap onder een dikke witte laag bedolven zal liggen. Ook voor een sneeuwballengevecht of een ritje maken in de sneeuw zit er niet meteen in. Tenzij er zo dadelijk echt heuse vlokken vallen.....