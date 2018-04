Eerste shoppingbeurs in het oude College 21 april 2018

Dit weekend vindt er in het oude College aan de Broekstraat 31 een shoppingbeurs plaats. De organisatie ligt in handen van Effb. "Zowat overal zijn er Ladies Nights en beurzen, maar in deze streek is dat wat minder", stelt Tanja Niesten van Effb vast. "Vandaar dat ik de kleine zelfstandigen en middenstanders van Tienen een duwtje in de rug wilde geven om zich kenbaar te maken. Het is natuurlijk een eerste editie, dus het is wat aftasten, maar we kunnen meteen rekenen op enkele tientallen standhouders, wat toch een succes te noemen is! Ook enkele miniondernemingen van Tiense scholen zullen present zijn. Het wordt dus een mix van aangeboden producten, zoals kleding, handtassen, schoonheidsproducten en nog veel meer. En uiteraard worden er ook hapjes en tapjes aangeboden." Per dag zullen er ook 75 goodiebags weggegeven worden. Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Toegang is gratis. (VDT)