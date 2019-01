Eerste No Cash Bar, Plan-B, opent in Tienen vdt

11 januari 2019

Op de hoek van de Leopoldvest en de Donystraat opende Plan-B zopas de deuren. Ondernemers Rutger Cox (32) uit Stok en David Van Balen (43) uit Leuven kiezen voor een ‘No Cash Bar’. “Dat wil dus zeggen dat je hier niet met geld, enkel met kaarten (zowel pin als contactloos), Apple Pay en Android Pay kunt betalen. Laat ons duidelijk zijn dat we hier niemand willen uitsluiten, maar we gaan er voorlopig gewoon van uit dat iedereen wel een bankkaart heeft en die meestal ook op zak heeft. En wij zien vooral de voordelen. Er kan snel betaald worden, wij moeten niets uitrekenen, er gebeuren dus ook geen bij het teruggeven van wisselgeld, er is geen geldlade die kan leeggeroofd worden en we hoeven niet altijd het geld naar de bank te brengen. Een eerste test wees alvast uit dat zowel jongeren als ouderen probleemloos met hun kaart konden betalen.” Plan-B wil meer zijn dan een gewone zaak, waar je iets kunt drinken en eten. “We willen een plek bieden om samen te komen, voor cafeïne, creativiteit, coöperatie en plakskes kaas”, zeggen Rutger en David lachend. “Wanneer een podium nodigt heeft om op te treden, kan bij ons terecht, net als iemand die een workshop wil geven. Maar wijzelf gaan ook aan de slag met workshops en andere initiatieven. Plan is om op termijn ook de bovenverdieping hiervoor te benutten, maar dat zijn voorlopig nog toekomstplannen.” Plan-B is elke dag open van donderdag tot zondag. Meer info vind je terug op de Facebookpagina.