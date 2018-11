Eerste Kerst pop-up van Design Peeters vdt

22 november 2018

08u31 0

Design Peeters organiseert een eerste Kerst -op-up in haar showroom. “Samen met verschillende partners brengen we je met kunst, mode, en fine drinks and food volledig in de kerstsfeer." De pop-up is te bezoeken op zaterdag 8 december vanaf 14 uur en op zondag 9 december vanaf 13 uur.