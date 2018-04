Eerste groepsexpo in ART10 13 april 2018

ART10 is een pop-upruimte aan de Peperstraat 12, voor kunstexpo's in het hart van Tienen. Morgen start een groepsexpo met werk van Annie Lebeck, Chris Engels, Corinne Delhaye, Goedele De Mey, Greta Onckelinckx, Hilde De Sterk, Jean-Louis Vandecauter, Lieve Mertens, Marc De Wachter, Marleen Peetermans en Nele Schildermans. ART10 is vrij toegankelijk op vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en zaterdag van 10 tot 17.30 uur. (HCH)