Eerste deelnemers voor Lazuur zijn gekend 10 juli 2018

Op woensdag 10 oktober organiseert opgewekTienen samen met de stad Tienen de eerste Lazuur, een aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken en dorpen (contreien) van Tienen die een zelfgemaakt schaap ronddragen. De deelnemers, tien in totaal uit verschillende leeftijdscategorieën, zullen gekleed zijn in de kleuren van hun contrei. De winnende contrei is het team dat na tien volledig afgelegde rondes zijn schaap als eerste over de finish brengt. De winnaar krijgt een 'Gouden Vlag', een ontwerp voor een eigen 'contrei-vlag' en een ereplaats tijdens de feestelijke intrede van de Tiense reuzen op de Kweikersdag. Maar het gaat hem bovenal om de eer en het plezier. De eerste contreien hebben zich inmiddels aangemeld. DOK, Mulk, Oorbeek, Grimde, Tienen-Zuid (Gete-wijk), Potterij en Kumtich gaan de uitdaging aan. Heel wat andere contreien onderzoeken het nog. Woon je in een van deze contreien en wil je graag aansluiten, geef voor 23 september een seintje aan de organisatie. Het parcours is intussen ook al uitgestippeld. alle info vind je op www.lazuur.be. (VDT)