Eerlijk ontbijt voor 11.11.11. Christian Hennuy

05 november 2018

15u47 2

In Lokaal Dienstencentrum Sint-Alexius, in de Veldbornstraat, wordt op 11 november het (H)eerlijk Tiens ontbijtbuffet opgesteld. Iedereen kan aanschuiven tussen 8 uur en 11 uur. Het ontbijt wordt georganiseerd met medewerking van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS Tienen) en Oxfam Wereldwinkel. Wie wil aanschuiven, betaalt 12 euro. Voor kinderen jonger dan 10 jaar is dat 6 euro. Je schrijft ook best in voor 7 november via 11ontbijt.tienen@gmail.com of 0479/24.45.07.