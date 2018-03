Eenrichtingsverkeer op toegangsweg Campus Sint-Jan 07 maart 2018

02u56 0

In de Houtemstraat zal op de ventweg ter hoogte van Campus Sint-Jan eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de richting van Sint-Margriete-Houtem. Het verkeer dat de parking verlaat,moet voorrang verlenen aan het verkeer in de Houtemstraat. De huidige signalisatie wordt aangepast. (VDT)