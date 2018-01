Eendeneilanden in de Gete 19 januari 2018

Natuurpunt gaat een voorstel doen aan de stad voor het inrichten van plantenbakken en eendeneilanden in de Gete in het centrum, een idee dat ook door de Milieuadviesraad enkele jaren geleden werd geopperd. Er is ook een voorstel voor het inrichten van een vlonder bij de Bellekommolen op de site aan de Pastooorstraat waar de jaarlijkse Big Jump plaatsvindt. "Dit voorstel, dat verleden jaar naar voor werd geschoven, moet dringend opgerakeld worden", klinkt het bij de MAR. (VDT)