Een kerstcadeau voor iedereen met de Shoe-Box vdt

05 december 2018

13u41 0

Op 15 en 16 december zamelt opgewekTienen tijdens de kerstmarkt opnieuw gevulde schoendozen in voor de actie Shoe-Box van Samaritanen vzw. Het opzet is om kansarmen een fijn kerstgeschenk te bezorgen. Iedereen kan meedoen met deze actie. De geschenken gaan naar Tiense armoedewerkingen. Vorig jaar werden zo meer dan 340 verrassingspakketjes ingezameld.

Hoe gaat het in zijn werk? Je neemt een schoendoos en vult deze met lekkere of feestelijke voedingswaren die niet bederfbaar, alcoholvrij en klaar voor onmiddellijk gebruik zijn. “Er mag gerust een wenskaart mee in de doos gestoken worden”, klinkt het. “Verpak daarna de doos als kerstgeschenk. Wil je een groot aantal schoenendozen schenken, steek hen dan samen in een grotere doos waarop je het aantal dozen aangeeft. En wanneer de verrassing bedoeld is voor een vrouw of man, schrijf je dit best op de verpakking. Voor kinderen noteer je ook de leeftijd.” Alle geschenkdozen kunnen gebracht worden naar het gezellige museumhoekje van opgewekTienen, in de passage bij de Tiense reuzen, op de kerstmarkt op zaterdag 16 december van 14 tot 22 uur of op zondag 17 december van 14 tot 20 uur. Voor vragen en info kan je terecht bij Hilde via mail naar opgewekTienen@opgewekTienen.be.