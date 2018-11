Een jaar OverKop-huis: hoever staan we vandaag? vanessa dekeyzer

27 november 2018

18u07 0 Tienen Het OverKop-huis aan de Ooievaarstraat in Tienen viert op 21 december haar eenjarig bestaan. Dit gebouw, waar jongeren tot 25 jaar terechtkunnen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele hulp, kwam er dankzij de Rode Neuzen actie van VTM, Qmusic en Belfius van vorig jaar. “We bereiken zeker nog niet alle jongeren, maar we zijn alvast goed op weg, en samen met de jongeren, enkele enthousiaste vrijwilligers, en de inrichtende partners Broeders Alexianen, CAW en De Wissel zetten we de werking verder” , zegt Annelies Peeters.

“Er is het voorbije jaar veel gebeurd”, gaat Annelies verder. “Nog voor het openingsfeest zijn we van start gegaan met de Raad, een vergadering die wekelijks plaatsvindt op donderdag van 17 tot 19 uur, waarin jongeren, vrijwilligers en geïnteresseerden op een gelijkwaardige manier spreken en beslissen over topics die de werking van het huis aangaan. En dat is echt een meerwaarde. We zien dat jongeren bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen en zelf de handen uit de mouwen te steken door bijvoorbeeld zelf ateliers te organiseren of de bar te runnen.”

Annelies wijst er nog eens heel graag op dat alle jongeren welkom zijn in het OverKop-huis. “Naar de buitenwereld toe horen we nog soms dat dit enkel voor jongeren met problemen tot nut is, maar dat misverstand willen we uit de wereld helpen. Je kan hier gewoon iets komen drinken, wat babbelen of aan een workshop als graffiti of koken deelnemen. Er is een heel groot aanbod aan activiteiten hier. Zo is er bijvoorbeeld Urban Academy, waarbij jongeren al rappend hun eigen thema kunnen aanbrengen. Dat brengt ook vaak heel wat in beweging. Maar uiteraard is er ook hulp voorhanden, voor wie dat wenst. Soms zien we jongeren effectief binnenkomen met een gerichte hulpvraag. Samen met onze partners zoeken we dan naar een geschikt aanbod. Een goed initiatief is de Babbelhut, een laagdrempelige praatgroep voor jongeren. Verhalen delen werkt vaak versterkend. Tot nu passeerden een 400-tal jongeren. Er hadden een 70-tal gesprekken plaats waar hulp geboden en gezocht werd.”

Naar infrastructuur toe is er het voorbije jaar ook heel wat veranderd. “Doel was om tijdelijk in de gebouwen van de VIA-school te verblijven tot onze loods naast deze lokalen klaar zou zijn”, zegt Annelies. “We willen iets duurzaam realiseren voor Tienen. Dat betekent dat er vergunningen moeten aangevraagd worden en dat vraagt de nodige tijd. Tot in juni kunnen we op onze huidige locatie verblijven, maar daarna gaan we vermoedelijk voor een jaar op zoek moeten naar een tijdelijke alternatieve huisvesting tot onze loods klaar is voor gebruik. Liefst blijven we in de buurt.”

Er zal ook moeten uitgekeken worden naar andere vormen van financiering. De financiering door het Rode Neuzenfonds liep in principe over twee jaar. Maar alle betrokken partijen, zowel het Fonds als de minister als de organisatoren, geloven in het unieke van dit opzet en zullen samen met de locale autoriteiten en partners oplossingen zoeken. Hierbij doen we ook graag een oproep naar, serviceclubs en bedrijven, die jongeren kansen willen geven.” Meer info over het OverKop-huis kan je vinden op de Facebookpagina en op www.overkop.be.

Meer over Annelies Peeters

samenleving