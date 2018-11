Een intercultureel praatcafé Christian Hennuy

12 november 2018

15u20 0

Op woensdag 14 november en donderdag 15 november organiseert de bibliotheek van Tienen ‘Kom Binnen’, een intercultureel praatcafé.

Op woensdag 14 november van 19.30 uur tot 21.30 uur kan men hiervoor terecht bij CVO Volt, aan de Alexianenweg 2. Op donderdag 15 november wordt het praatcafé georganiseerd in de bibliotheek aan de Grote Markt 3, van 14 tot 16 uur. ‘Kom Binnen’ is een intercultureel praatcafé dat Nederlandstaligen en anderstaligen samenbrengt. Er wordt altijd Nederlands gepraat. Verschillende thema’s komen aan bod. Deelname is gratis.