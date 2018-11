Eén groot stort aan glasbollen Carrefour vdt

21 november 2018

Het sluikstort aan de glasbollen aan warenhuis Carrefour neemt steeds grotere proporties aan. Het lijkt wel een nieuw containerpark te worden. Misschien kunnen de nieuwe camera’s hier eens opgesteld worden? Schepen van Leefmiliei Tom Roovers (Groen) maakte zopas nog bekend dat die actief zouden zijn. “Het cameraproject is in het leven geroepen om zo’n situaties aan te pakken”, aldus Tom. “Over locaties en tijdstippen communiceren we logischerwijs niet. Maar ook zonder camera’s zijn er al heel wat retributies op deze locatie uitgeschreven, deze week nog bovendien.”