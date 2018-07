Eddy Mievis trekt met JES naar de kiezers 18 juli 2018

02u33 0 Tienen Eddy Mievis, horeca-uitbater in Tienen, gaat met de onafhankelijke stadspartij JES naar de verkiezingen.

"Mijn reclamecampagne zal de meest ludieke ooit zijn in Tienen", klinkt het. "De boodschap hiervan is: ik ben Jong en Sexy, stem voor mij!"





Mievis heeft ook een tienpuntenplan klaar. "We moeten denken aan de veiligheid en de netheid maar ook een standpunt innemen waar we met onze stad naar toe willen op vlak van handel, werkgelegenheid, zorg en financieel beleid. Tienen moet ook absoluut toegankelijker worden en dan gaat het niet alleen over het misbaksel van de Ring maar ook over de slecht afgestelde verkeerslichten, alsook over de parkeerplaatsen in het centrum. Minder mobiele mensen en andere personen zijn vaak aangewezen op hun auto om tot in het centrum en de winkelstraten te geraken. Meer parkeerplaatsen zijn dan ook noodzakelijk."





En Mievis is heel ambitieus. "Of ik de burgemeesterssjerp wil? Natuurlijk wil ik dat. Burgemeester zijn blijkt een leuke job te zijn met een mooie bureau en een goeie pree."





(VDT)