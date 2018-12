Eddy Mellaerts start Mister Vino op vdt

24 december 2018

12u15 0 Tienen Eddy Mellaerts uit Tienen heeft het concept Mister Vino ontwikkeld. “Dit met de bedoeling om mijn passie voor Italiaanse wijnen te delen met het grote publiek”, verduidelijkt Eddy meteen. “Als kind al leerde ik, door de reizen met mijn ouders naar Italië, de uitgebreide Italiaanse gastronomie kennen. Later kwam daar uiteraard ook de liefde voor de wijn bij.”

Met de jaren werd de passie voor Italië alleen maar groter bij Eddy. “Ik werd een echte Italofiel en fijnproever. Vijf jaar geleden gingen mijn vrouw Petra en ik op huwelijksreis naar Piëmonte. Daar raakten wij bevriend met Nikki en Steven van Selezione Prodotti Italiani, kortweg SPI. Samen doorkruisten we Piëmonte en zo werden we verliefd op de wijnen en slowfood-cultuur. Door de uitgebreide kennis van de zaakvoerders van SPI ontdekte ik de ene na de andere topwijn van in België nog onbekende wijnboeren. Deze wijnparels, die qua kwaliteit niet moeten onderdoen voor hun bekende en veel duurdere collega’s, aanbieden aan het Belgische publiek is dan ook mijn streefdoel.”

Eddy kreeg het voorrecht om de SPI Private Label producten, waaronder ‘de Bospoeper’ exclusief te kunnen verdelen voor Vlaams Brabant, Brussel en Wallonië. “En dit niet alleen via de webwinkel. Wij gaan voor 100 procent beleving. Via tasting willen wij het grote publiek en de betere horeca kennis laten maken met onze kwalitatieve en originele producten. Je koopt wat je proeft. Dit kan tijdens onze voor- en najaarstastings. Verder organiseren wij kleine private tastings aan huis en zal Mister Vino ook deelnemen aan lokale activiteiten zoals avondmarkten, beurzen en proeverijen.” Meer info vind je op www.mistervino.be.