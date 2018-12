Eddy Kempeneers wint visseizoen van CBT Vissers vdt

10 december 2018

In het lokaal van visvijver Bij Gikke en Wendy in Attenrode-Wever vond de prijsuitreiking plaats het afgelopen visseizoen van CBT Vissers. De uitgesproken winnaar werd Eddy Kempeneers. Voor de rest van de top drie werd tot op het laatste moment een spannende strijd geleverd tussen Kristof Thoulen, Daniël Coenen en Patrick Dekeyzer. Uiteindelijk ging het zilver naar Kristof en het brons naar Daniël. De rode lantaarn, de laatste plaats dus, werd overhandigd aan Henri Leopold. “Het was opnieuw een geslaagd visseizoen”, zegt penningmeester Patrick Dekeyzer. “Dat werd helaas wel overschaduwd door het verlies van onze voorzitter, Johny Denruyter. Hij heeft vele jaren in onze club meegedraaid en was voor al onze leden een gewaardeerd voorzitter.”