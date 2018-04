Eddy Fraiture over horlogemakers 18 april 2018

02u50 0 Tienen Voormalig atleet, en specialist in mechanische uurwerken Eddy Fraiture, stelde in het Tiense stadhuis zijn nieuwste boek voor, het zesde in de rij. 'Belgische horlogemakers - horlogers belges', zo luidt de titel.

Eddy Fraiture is een expert op het vlak van de geschiedenis van de Belgische uurwerknijverheid en publiceerde al verschillende boeken en bijdragen in binnen- en buitenlandse tijdschriften.





"Als enige uurwerkhistoricus in België ben ik erin geslaagd meer dan 8.000 Belgische horlogemakers te repertoriëren, sinds 1343.





Het gaat niet alleen om een opsomming van namen en data, maar ik heb ook aandacht geschonken aan het professionele leven van deze horlogemakers, met dus een schat aan informatie zowel voor de amateur als de kenner. Ik verwijs ook naar klokken en horloges die bewaard zijn gebleven".





Bij die horlogemakers ook namen uit de regio, zoals de families Du Schany en Fehrenbach uit Tienen, alsook de familie Hettich uit Hoegaarden.





"Op dit ogenblik is er nog één horlogemaker in Tienen, en nog een heel goede, namelijk Rudy Degeest uit Groot-Overlaar. Uiteraard heb ik het alleen over mechanische uurwerken. In 1970 is de quartz erbij gekomen, maar ondertussen heeft het mechanische uurwerk zich hersteld. Tenzij men top is, is het beroep van uurwerkmaker niet meer rendabel".





Het boek werd uitgegeven bij Peeters Publishers Leuven.





(HCH)