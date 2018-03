Earth Hour 20 maart 2018

Op zaterdag 24 maart doven we wereldwijd de verlichting ter gelegenheid van Earth Hour. Ook de stad Tienen doet mee aan deze actie om klimaatverandering tegen te gaan. Tussen 20.30 en 21.30 uur wordt de straat- en monumentverlichting uitgeschakeld in het centrum van de stad en in de deelgemeente Bost. De stad hoopt dat alle inwoners en handelaars deze actie zullen ondersteunen. (VDT)