E5 mode heropent vernieuwde winkel vdt

22 februari 2019

11u31 0 Tienen Vandaag heropent e5 haar vernieuwde winkel in Tienen. De volledige infrastructuur werd volledig vervangen en gemoderniseerd.

“Met de vernieuwing van deze winkel wil e5 de klant een betere service bieden en zijn winkelervaring nog aangenamer maken. Zo zijn er meer paskamers voorzien en bevindt de kassa zich nu in het midden van de winkel, als centraal aanspreekpunt”, klinkt het.

Het is niet de enige winkel in Vlaams-Brabant die in een nieuw jasje steekt. Zo nam e5 mode ook al de winkels in Herent en Ternat onder handen. “De heropening maakt deel uit van het eerste investeringsproject van de nieuwe CEO van e5 mode, Alexander Talpe. “In 2018 vernieuwden we al 10 winkels en in 2019 zetten we dat vernieuwingstraject verder”, zegt Talpe. “Naast de aandacht voor duurzaam en verantwoord ondernemen, trekt e5 ook de kaart van vernieuwing. We zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in België doordat we mee evolueren met de behoeften van onze klanten.” e5 voorziet voor het lopende boekjaar een investeringsbudget van 5 miljoen euro voor de vernieuwingen.