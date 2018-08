Duurzame vlaggenmasten 21 augustus 2018

De stad Tienen investeert in duurzame vlaggenmasten. Deze zijn vervaardigd uit gerecycleerd aluminium, zijn vandalismebestendig en handig in gebruik. Hier en daar zijn ze voorzien van sfeervolle ledverlichting.





"Deze masten worden ingezet als blikvanger in het straatbeeld", zegt schepen van Duurzaamheid, Ine Tombeur (N-VA). "De Veemarkt, het Vrijetijdscentrum, het Vianderdomein en het stadspark kregen de primeur." De komende maanden komen er ook masten aan de ontmoetingscentra en op een aantal andere strategische locaties. Ze worden voorzien van promotionele bevlagging ter ondersteuning van de campagnes van de dienst communicatie van de stad. De technische dienst zorgt voor de plaatsing. "De stad Tienen heeft zich, samen met 60 andere Vlaamse steden en gemeenten, geëngageerd om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties na te streven. De aankoop van duurzame vlaggenmasten is een van de initiatieven die in dat kader genomen worden", besluit schepen Tombeur. (VDT)