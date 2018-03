Duo riskeert cel voor diefstal 03 maart 2018

Twee veertigers uit Tienen riskeren respectievelijk zes maanden en vier maanden cel voor twee diefstallen.





In oktober 2016 werd er in Tienen ingebroken in de auto van een vrouw. De autoradio, antenne en batterij verdwenen, net als de banden. Het slachtoffer kreeg niet veel later telefoon van de ex van de mogelijke dader met de melding waar haar gestolen spullen waren. De veertiger verklaarde alleen maar de banden gestolen te hebben. Maar dat verhaal werd niet geloofd door de procureur. Die had het verder nog over een café-diefstal met een andere kompaan. Voor de eerste beklaagde werd zes maanden cel gevorderd en twee maanden cel voor tweede beklaagde. Die ontkende zijn betrokkenheid bij de diefstal in het café. Vonnis 4 april.





