Drumparty XL met Paul Michiels Christian Hennuy

11 april 2019

10u50 1

Voor de vijfde keer organiseert Academie Regio Tienen op zondag 28 april in de Manege aan het Sint-Jorisplein in Tienen een gratis feest van beats, ritmes en grooves: Drumparty XL.

De XL werd er aan toegevoegd omdat de jubileumeditie van dit drumfestijn net een tikkeltje grootser is dan de vorige keren, met Paul Michiels. Vanaf 16 uur zijn liefhebbers van stevige beats welkom. De drummers van Academie Regio Tienen halen hun beste ritmestokken boven en geven een lap op muziek van de Foo Fighters, Arctic Monkeys, Muse, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, QOTSA en meer muzikaal geweld waar je oren van trillen. De hele namiddag lang kan er geëxperimenteerd worden op enkele drumsets. Frisse drankjes en lekkere hapjes van de foodtrucks zullen er ook zijn. Om 20 uur slaan de percussie-ensembles van Carlo Willems en Koen Wilmaers de handen in elkaar. Samen zullen ze Paul Michiels begeleiden tijdens het eindconcert dat gegarandeerd voor vuurwerk zal zorgen. De toegang is gratis.