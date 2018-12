Drugsrunners aangehouden Kristien Bollen

21 december 2018

De politie van Leuven arresteerde afgelopen maandag een verdachte drugsrunner. Het fenomeenteam van de Leuvense politie ging een kijkje nemen in het bos op de Lemmensberg in Leuven omdat daar eerder verdovende middelen waren teruggevonden. Ook op maandag slingerden er voorwerpen rond die met druggebruik te maken hadden. In de buurt liep een man uit Tienen rond die goed gekend is bij de politie als druggebruiker. Hij kreeg telefoons en berichten op zijn gsm die de politie leidde naar het Engels Plein. Op het fietspad tussen Keizersberg en de Vaart trof de politie een jongeman aan die daar doelloos rondliep. De Nederlander bleek een gebruikershoeveelheid hasj op zich te hebben. Later werden op hem nog 11 pakjes met heroïne (in totaal 23 gram) en twee gsm’s gevonden. Hij bekende dat hij drugs dealde. De 18-jarige Nederlander werd voorgeleid en aangehouden. Zijn auto werd in beslag genomen.

Een alerte politieman van de pz Tienen-Hoegaarden merkte woensdag een verdacht Nederlands voertuig op op de Leopoldvest in Tienen. De ploegen die in bijstand kwamen, zetten de auto aan de kant en controleerden de twee inzittenden. Eén van de inzittenden, een 26-jarige man uit Rotterdam, had 10 bolletjes cocaïne met een totaal gewicht van 6.8 gram en 7 bolletjes heroïne met een totaal gewicht van 20 gram bij zich. Hij had ook €680 cash geld bij. In de auto lagen vijf gsm-toestellen. De twee verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.