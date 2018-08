Drugdealer riskeert 18 maanden 25 augustus 2018

02u26 0 Tienen Voor een dertiger uit Tienen werd bij verstek achttien maanden cel en 8.000 euro boete gevorderd. Hij werd immers op 2 april 2016 in Tienen betrapt met cocaïne, een speekseltest wees nadien uit dat hij ook drugs in zijn bloed had.

De man van Afrikaanse origine daagde niet op op de zitting van de Leuvense rechtbank. Een politiepatrouille zag de man drugs dealen op straat en kwam tussen. Beklaagde K.E.F. ontkende tijdens een verhoor in alle toonaarden dat hij dealde, hij was enkel een gebruiker. Volgens de procureur des konings was de man zeer gekend omwille van drugdelicten en diefstallen met geweld. Buiten de celstraf en de boete vroeg het openbaar ministerie nog de verbeurdverklaring van 430 euro, de mogelijke winst die de man met zou gerealiseerd hebben.





Vonnis op 24 september. (SVDL)