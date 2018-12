Dronken man rijdt geparkeerde voertuigen aan in de Breisemstraat vdt

02 december 2018

18u16 0

De politie van de zone Tienen-Hoegaarden kreeg zondagochtend rond 4.30 uur een melding binnen van een verkeersongeval met stoffelijke schade. Een bestuurder had in beschonken toestand in de Breisemstraat in Tienen drie geparkeerde voertuigen aangereden. Een buurtbewoner werd opgeschrikt door het plotse kabaal en verwittigde de politie. Een wagen geraakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd maar moest wel met de politie mee naar het bureau.