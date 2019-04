Dronken fietser knalt tegen wagen Kristien Bollen

08 april 2019

18u47 7

Op de Albertvest in Tienen reed een fietser die even voordien een café had verlaten, in de richting van de Oplintersepoort. Ter hoogte van de Gilainstraat verloor de fietser de controle over het stuur en kwam in contact met een wagen die stilstond voor het rode verkeerslicht en kwam ten val. De 61-jarige S.J. uit Tienen raakte hierdoor gewond aan het aangezicht en elleboog. De man werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Hij bleek onder invloed van alcohol en had 1,49 promille in het bloed.