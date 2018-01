Dronken bestuurster vrachtwagen rijdt tegen verlichtingspaal 02u33 0

Zondag omstreeks 23.20 uur was een politieploeg getuige van een verkeersongeval met stoffelijke schade op de Goossenvest. Een vrachtwagen reed er tegen een verlichtingspaal.





De vrouwelijke bestuurster was in behoorlijk dronken toestand en werd ter ontnuchtering opgesloten in het commissariaat . (VDT)