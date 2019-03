Dronken bestuurder zonder rijbewijs neemt vlucht bij controle Kristien Bollen

15 maart 2019

18u23 0

Aan de Diestsesteenweg in Tienen hielden agenten van de pz Getevallei gisterenavond een controle op het rijden onder invloed. Rond 19.55 uur weigerde echter een bestuurder te stoppen voor de politie en reed verder richting van het centrum. De politie achtervolgde de wagen en kon die ongeveer een kilometer verderop intercepteren. De 45-jarige man uit Diest blies zowat 2,91 promille. Bovendien bleek hij ook niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De wagen van de man werd meteen in beslag genomen, nadien zal hij nog moeten verschijnen voor de politierechtbank.