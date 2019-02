Dronken bestuurder maakt brokken Kristien Bollen

28 februari 2019

17u07 0

Op de Veemarkt in Tienen ging het gisterenavond even mis toen een bestuurder richting Wolmarkt wilde rijden. Bij het afdraaien reed hij met zijn Skoda tegen een geparkeerde wagen. De schade was miniem, maar de 30-jarige bestuurder uit Tienen was onder invloed van alcohol. Hij had maar liefst 2,48 promille in het bloed. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.