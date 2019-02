Driekoningen schenken geld aan ’t Prieeltje Christian Hennuy

13 februari 2019

17u54 0

Vier Driekoningen brachten hun centjes naar ’t Prieeltje in Hakendover. Zij gingen zingen aan de deuren in hun dorp in het kader van de catechese en schonken hun centen aan het goede doel. De kinderen van ’t Prieeltje zijn er super blij mee en plannen alvast een bezoekje aan de knuffelpaardjes van Polly’s Ranch for special kids. De vier Driekoningen en hun mama’s konden alvast even piepen in de leefgroepjes en kijken wat de kinderen van ‘t Prieeltje op een schooldag doen. ‘t Prieeltje is een kleinschalig dagverblijf voor nog niet schoolgaande, mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. Ze zijn welkom van 0 tot 21 jaar.